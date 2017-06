Youtuber Suellen Ayla entrevista o ator Nichollas Torres para o quadro 'No Rolê'

A youtuber Suellen Ayla está cheia de novidades em seu canal no YouTube. A beldade que recentemente completou 19 anos, estará a cada semana recebendo um convidado especial para um divertido e emocionante bate papo, através de um passeio de carro pelas ruas da cidade de São Paulo, onde vai rolar desde entrevistas, dicas, informações, curiosidades e muito mais.



E para começar com o pé direito, o primeiro convidado do quadro "No Rolê com Suellen Ayla", é o lindíssimo ator e cantor Nichollas Torres, que ficou conhecido na mídia por interpretar o personagem Jaime no remake da novela teen Carrossel exibida no SBT. Após o super sucesso da novela o rapaz cresceu e mostra que a sua versatilidade de um artista completo, onde além de ator de novela, o mesmo já realizou trabalhos como dublador e a principio está em cartaz no teatro com a peça "Eu Nunca".



Então, fique ligado que toda quinta-feira terá um novo vídeo no canal "No Rolê".

