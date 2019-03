Empoderadas! No Dia Internacional da Mulher, Francinne e Clau lançam clipe de "Segue o Baile"



O single aborda o empoderamento feminino



Duas grandes revelações da música em 2018, Francinne e Clau se juntaram em "Segue o Baile". O empoderamento feminino e o respeito à diversidade foram transformados em conceito no single. Por isso, a escolha da data de lançamento foi justamente no Dia Internacional da Mulher.



O videoclipe lançado foi gravado na festa “Francinne invade a Gambiarra”, que aconteceu na The Week São Paulo. A direção é de Vitor Hugo Santana.



As vozes marcantes das duas cantoras dão ainda mais encanto à música, que traz na sonoridade uma mistura de reggae com batida trap pop.



Esta não é a primeira parceria de Francinne. Em outubro, a artista lançou "Tum Tum", feat, com Wanessa Camargo. Agora, ela já está em estúdio gravando seu mais novo EP.



