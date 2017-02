Casa de Angola

Apresentação projeto JIHENDA

No próximo sábado, dia 11 de Fevereiro, entre as 19h30 e as 21h irá ocorrer uma apresentação do projeto JIHENDA (musica e dança) sob a responsabilidade do DJ angolano Dino George; a Casa de Angola tem todo o prazer em receber-vos nas nossa instalações em Lisboa, Travessa Fábrica das Sedas, 7.

Pel' A Comissão ad-hoc da Casa de Angola

Eugénia Araújo

Zeferino Boal