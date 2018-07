Pauta/Show: Beth Guilher apresenta 'Baila Comigo' no Rio de Janeiro

Beth Guilher apresenta 'Baila Comigo' no Rio de Janeiro



O show acontecerá dia 21/07 no Copacabana Praia Hotel.





Beth Guilher está agora em novo show, o 'Baila Comigo', onde ela entoa vários sucessos do Rock n Roll, desde os primórdios aos mais atuais. A cantora promete que o

show será dançante e, para este acontecimento, escolheu o Copacabana Praia Hotel para que os fãs e o grande público se sinta à vontade. O Copacabana Praia Hotel fica



na rua Francisco Otaviano, 38, em Copacabana, na Zona Sul do Rio e Janeiro. O show vai começar precisamente às 20h, dia 21/7. Imperdível!





'Baila Comigo'

Esse tal de "Rock n Roll" é um gênero musical de grande sucesso. Surgiu nos Estados Unidos nos anos 50 e rapidamente caiu no gosto popular. Traz como uma das



características principais o acompanhamento de guitarra elétrica, bateria e baixo elétrico, ganhando a simpatia dos jovens que se identificavam com a forma inovadora e



diferente das letras e canções.

Por aqui, o estilo chegou na voz da cantora Celly Campello com seu Banho de Lua e Estúpido Cupido, seguida pela Jovem Guarda, que nos trouxe Roberto Carlos, Erasmo



Carlos e Wanderléa, que de imediato começa fazer sucesso entre os jovens.

A cantora Beth Guilher interpreta 21 dos clássicos mais populares. Uma releitura musical que inicia-se na Jovem Guarda, visitando a seguir Rita Lee, Legião Urbana,



Marina Lima, Capital Inicial e tantos outros que foram marcados pelo sucesso. O espetáculo tem a duração de 1h e 30m.

Sob direção musical de Claudio Tarcísio, que vem com arranjos dinâmicos e atraentes, o projeto conquista!





Beth Guilher

Carioca, cantora e compositora. Muito jovem começou a cantar, com um timbre afinado e preciso, construiu sua marca conquistando espaços no Rio de Janeiro e fora dele.



Em sua trajetória foram muitos os palcos (Vinícius Piano Bar- Ipanema, Otto Music Hall, Beco das Garrafas - Bottles Bar, Teatro da Casa da Gávea, Teatro Princesa



Isabel, Teatro Veiga de Almeida, Panorama Hall - Hotel Mercury - Leblon, Shopping do Alto em Teresópolis; Palco Norte shopping; Palco do Shopping Nova América; Rua do



Rio - Nova América, Cariocando, Memórias do Rio, Fellini Bistrô - Leblon, Copacabana Praia Hotel, Copacabana Rio Hotel - Sala Alegretti, Hotel Vila Galé). Presidiu



projetos e, a convites, participa em caráter especial em shows de outros artistas. Programas de rádio e TV fazem parte de sua história. Recentemente está em circuito



com o Show Redescobrir 'Beth Guilher canta Elis'.





Ficha Técnica:

Beth Guilher - Voz, Cláudio Tarcísio Brasiel - Baixo Elétrico, Henrique Ayres - Guitarra e Violão, Moacyr Neves - Bateria

Direção Musical: Cláudio Tarcísio Brasiel

Contatos 'Beth Guilher Produções':

Marco Guilherme: (21) 997067877 ou (21) 998334662 (WhatsApp)

Email: marco.guilherme@yahoo.com.br

Beth Guilher: (21) 997067877

Facebook: Cantora Beth Guilher

E-mail: bethguilher@bethguilher.com

Site: www.bethguilher.com



Serviço:

Beth Guilher apresenta Show Baila Comigo

Sábado, 21/7, às 20h

Valor: R$ 30,00

Local: Copacabana Praia Hotel

Endereço: Rua Francisco Otaviano, 38, Copacabana - RJ

---------------------

