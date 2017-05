Casa de Angola: Ciclo de eventos

Vimos por este meio divulgar um conjunto de eventos que envolvem diretamente a Casa de Angola e associados interessados em dignificar a nossa associação de forma permanente.

Assim e de forma sintética enunciamos os eventos, convidamos a que possam colocar na agenda para assim estarem presentes; serão proporcionados momentos muito agradáveis:

1. Dia 13 de Maio - às 18h - Apresentação de livro

O escritor angolano Severino Moreira escolheu a Casa de Angola para apresentar o seu próximo livro, todos os amigos estão convidados a esgotarem o espaço nas nossas instalações, saudando este nosso amigo.

2. Dia 16 de Maio - às 19h - Combate Gastronómico

Ocorrerá um jantar no Restaurante Bastardo situado no Hotel Interdesign em Lisboa perto da Praça da Figueira, todos os presentes serão convidados a degustar pratos apetitosos angolanos e portugueses e assim apreciar gostos diferentes.A gastronomia angolana é da responsabilidade do chefe Paulo Soares. Simultâneamente decorrerá um venda de peças artísticas da angolana Lídia Severino..

Devido à limitação do espaço as inscrições podem ser feitas diretamente na Casa de Angola e/ou por esta via ou junto da direção do hotel.

3. Dia 17 de Maio - às 19h - Apresentação da Revista Mulher Africana

Ocorrerá um evento único, trata-se da apresentação da Revista Mulher Africana com momentos que a todos surpreenderá. Estará presente a Diretora da Revista Dra. Isabel Ferreira.

4. Dia 19 de Maio - às 18h - Inauguração da exposição

A Casa de Angola tem prestado um imenso contributo à cultura lusófona e por isso neste dia receberá a artista plástica oriunda da Madeira Lidia Santos.

5. Dia 20 de Maio - às 19h - Apresentação de livros

Será um momento único em que se encontrarão dois amigos que vêem de paragens diferentes: Anabela Quelhas vem de Vila Real e João Carranca vem de Portimão e assim procederem à apresentação dos seus respetivos livros.

Não deixamos de relevar que continua a decorrer em Odivelas a VI Bienal de Cultura Lusófona, na qual desta vez a Casa de Angola tem uma participação especial no espaço reservado a Angola através da nossa assessora cultural e artista plástica Márcia Dias.

Pel' A Comissão ad-hoc da Casa de Angola

Eugénia Araújo

Zeferino Boal