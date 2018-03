Para cada homem com depressão, duas mulheres sofrem com a doença

Psicóloga Miriam Farias lista 10 atitudes para serem tomadas por mulheres que sofrem com a depressão . Por uma questão cultural, a elas foi permitido expressar e demostrar mais fácil os sentimentos, segundo a profissional

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente, 400 milhões de pessoas convivem com depressão no planeta. Ainda segundo a OMS, para cada homem com depressão, duas mulheres sofrem com a doença.A psicóloga e hipnóloga Miriam Farias diz que as mulheres também são as que mais procuram ajuda profissional. A explicação pode estar na sociedade, que permite a elas expressar melhor os seus sentimentos.

"A maior procura por tratamento psicológico com hipnose são pessoas do sexo feminino. A mulher consegue e tem mais facilidade de identificar e expressar as emoções e o que sente do que os homens. Até por uma questão cultural foi ensinado, permitido e estimulado a mulher desde a infância expressar e demonstrar os sentimentos, as brincadeiras com bonecas, comidinhas e outras, gira em torno de cuidados e afetividade, então, desde muito pequena a mulher já é treinada a lidar com afetos. Por isso, ela quando adulta tem mais facilidade de identificar e expressar os afetos ou desafetos. Então, quando ela está sofrendo, principalmente de depressão, consegue procurar ajuda", explica a psicóloga.

Para dar adeus ao distúrbio, Miriam lista 10 atitudes que as mulheres que sofrem com o mal precisam tomar:

1- Procurar ajuda de um profissional psicólogo que faça hipnose.

2 - Mesmo que seja difícil procurar cuidar da aparência, exercer o seu lado mulher

3 - Praticar atividade física

4 - Praticar auto hipnose, meditação ou yoga

5 - Estar perto de pessoas que a coloquem para cima, pessoas alegres, a felicidade é contagiante.

6 - Resgatar as atividades que antes da depressão era fonte de prazer.

7 - Aumentar as possibilidades de relacionamentos.

8 - Evitar ficar isolada, mesmo que faça um esforço.

9 - Buscar um novo aprendizado, estimula o cérebro e pode motivar.

10-Construir na sua mente pensamentos saudáveis, que você pode é capaz e tem capacidade de superação.

De acordo com ela, é importante saber diferenciar uma tristeza comum de um quadro depressivo, visto que a tristeza, assim como as demais emoções - medo, ansiedade, raiva, entre outras - fazem parte da vida; enquanto a depressão é a alta intensidade por tempo prolongado desses sentimentos ruins, sendo necessária, portanto, a ajuda profissional de um psicólogo.

"A depressão é um transtorno que causa sofrimento tanto físico, quanto mental e emocional, gerando também um afastamento ou isolamento social. Na depressão, a pessoa perde a capacidade de experimentar o prazer, há um desânimo constante que compromete as atividades e tarefas diárias. O indivíduo não tem vontade de fazer nada, acorda sempre cansado, o sono fica ruim e não é recuperador", ressalta a especialista.

Foto Divulgação

Thiago Freitas