Angola: Centro Integrado de Formação Tecnológica

O Director Geral do CINFOTEC e o músico C4 Pedro, padrinho do projecto Bolsa Jovem, apresentam, em conferência de imprensa, às 10 horas do dia 14 de Fevereiro, nas instalações de Cinfotec Talatona, as linhas gerais do programa de bolsa de formação destinado a jovens economicamente carenciados para frequentar um curso profissional de modo a facilitar à sua inserção no mercado de trabalho.

Durante a conferência de imprensa, vai ser apresentado o regulamento que estabelece as normas de atribuição de bolsas de formação profissional, por parte do CINFOTEC - Centro Integrado de Formação Tecnológica - e seus parceiros (pessoas individuais e empresas), a jovens que estejam a frequentar a 10ª classe ou já tenham concluído a formação média.

Por esta via, o CINFOTEC convida os órgãos de Comunicação Social a efectuarem a cobertura da Conferência de Imprensa.

Departamento de Marketing do CINFOTEC, aos 8 de Fevereiro de 2018