Equador fechará sua embaixada em Belarus

O Equador deverá iniciar em breve o processo de encerramento de sua embaixada em Minsk, capital de Belarus. A informação foi revelada pela embaixador equatoriano no país europeu, Leopoldo Rovayo Verdesoto, à agência belarussa BelTA.

O Ministério de Relações Exteriores do país sul-americano alega motivos econômicos como justificativa para tal iniciativa, que vai contra o consenso estabelecido na diplomacia internacional, uma vez que representa uma falta de consideração com o país que acolhe sua representação diplomática a fim de estabelecer ou estreitar as relações bilaterais.

A medida do governo de Lenín Moreno também contraria o projeto de soberania e cooperação com países emergentes levado a cabo por seu antecessor e padrinho político, Rafael Correa.

De fato, essa é mais uma das muitas ações adotadas pela presidência de Moreno que são antagônicas ao projeto da chamada "Revolução Cidadã", de participação popular, reformas sociais e econômicas para o bem-estar da população e, destacadamente, integração com países e povos contra-hegemônicos.

Moreno têm piorado dramaticamente os laços do Equador com a Venezuela, seu tradicional aliado durante o governo de Correa. Além disso, no final de agosto o governo equatoriano anunciou a saída de seu país da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA), organização fundada pela iniciativa de Hugo Chávez.

Como parte da estratégia neoliberal de Moreno - diferente da plataforma política que o elegeu, com forte apoio de Correa e da população equatoriana -, de enxugamento do Estado, também se encontram a fusão de ministérios e o fechamento das embaixadas em Angola e Argélia.

O governo de Belarus declarou, após o anúncio equatoriano, que possivelmente também fechará sua embaixada no país andino. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1993 e, em 2014, abriram suas respectivas embaixadas em Minsk e Quito.

Embora a relação entre Belarus e Equador fosse positiva, o ministro belarusso de Relações Exteriores, Vladimir Makei, afirmou ao canal Belarus 1 que houve um ínfimo progresso bilateral. Com base na iniciativa equatoriana, Makei disse que "consideramos que não temos grandes perspectivas de fomentar a exportação para esse país levando em conta o nível de nossos vínculos e a situação econômica no Equador".

Com o encerramento de sua embaixada em Quito, Belarus poderia abrir uma representação diplomática em outro país da região com uma maior perspectiva de desenvolvimento da colaboração bilateral.

Atualmente, Minsk mantém excelentes relações com Cuba, Venezuela e Bolívia, seus principais aliados em toda a América.

Eduardo Vasco,

Pravda.Ru