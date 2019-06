Nosso lançamento de junho é o filme A ASCENSÃO, de Larisa Shepitko.

Um dos mais importantes da cinematografia soviética, o filme ganhou o Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 1977.

Nossa edição em DVD é a partir de matriz restaurada em 2018, com

altíssima qualidade de som e imagem. E como sempre, com tradução e legendas direto do russo.

Confira no link abaixo mais informações sobre o filme e a diretora: https://bit.ly/2Qyt2H6



A ASCENSÃO tem faturamento e envio previstos para 28/06/2019.