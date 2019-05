Pré-venda: Diplo e Seara Nova editam antologia de Gramsci

A revista "Seara Nova" associou-se à edição portuguesa do jornal "Le Monde Diplomatique" e à cooperativa Outro Modo para editar no corrente mês de maio uma antologia que tem por base os textos de Antonio Gramsci publicados pela editora Seara Nova entre 1976 e 1978.

Sob o título de "Libertar o Futuro" e o subtítulo "Textos Políticos (1916-1926)" a edição está prevista para o final do mês, mas pode já proceder à pré-encomenda do seu exemplar desta antologia que, de acordo com o comunicado da Outro Modo, "foi seleccionada por Bruno Monteiro, que assina a introdução, e teve uma revisão ampla de Franco Tomassoni, que escreve as notas finais."

"Por uma curiosa ironia da história, os textos que garantiram, a seu tempo, a reputação pública de António Gramsci e que, por fim, contribuíram para a sua prisão, são hoje em dia menos conhecidos do que as obras redigidas na clausura da prisão", recorda a Outro Modo. "Os textos reunidos nesta antologia trazem o sabor da actualidade; a actualidade sendo aqui o tempo compreendido entre 1916 e 1926, em que se sucederam as tragédias e equívocos da Grande Guerra, as ilusões e reveses dos movimentos populares do pós-guerra e a emergência furiosa do fascismo nos anos 1920."

"Seja pela polémica, seja pela crítica, Antonio Gramsci acompanha todas estas vicissitudes da história italiana e europeia, comentando a Revolução Russa ou sistematizando as lições dos conselhos operários de Turim, debatendo com Mussolini ou verberando as anquilosadas estruturas sindicais da época."

A Outro Modo, como cooperativa cultural que tem mantido a muito custo viva a publicação da edição portuguesa do "Le Monde Diplomatique" [feito que Mário Soares lucidamente apodou em 2006 de "um sinal de esperança significativo e um acto incontestável de coragem" numa época em que "o triste panorama da imprensa portuguesa actual, absorvida pelos faits divers e alheia (ou desinteressada) das grandes questões que afligem o Mundo" neste início de século] lançou uma campanha de pré-venda para amenizar os custos da antologia.

Alertando que a Outro Modo, "como tantas cooperativas em Portugal (...) tenta sobreviver e resistir mensalmente", a mesma começou a divulgar junto dos amigos do jornal "Le Monde Diplomatique" a oportunidade de adquirirem o número de exemplares que desejarem ao valor unitário de 10€, campanha também divulgada pela revista "Seara Nova".

Quem adquirir o livro na fase de pré-venda irá receber o mesmo mal este saia da gráfica no final de Maio, sendo que este só chegará às livrarias e ao circuito de distribuição convencional em meados de Junho.

Para efectuar a pré-encomenda do seu exemplar de "Libertar o Futuro", contacte a cooperativa pelo endereço livros.lmd.pt@gmail.com para ficar a par dos pormenores.

Flávio Gonçalves, Pravda.ru, siga o autor em @flagoncalv