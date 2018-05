Verdes Consideram Positiva Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade Que Peca por Tardia

O Partido Ecologista Os Verdes congratula-se com a Resolução do Conselho de Ministros que aprova a nova Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, ENCNB 2030, hoje publicada em Diário da República.

A Conservação da Natureza tem sido uma das áreas mais esquecidas pela administração central o que tem resultado numa degradação constante da rede fundamental para a conservação da natureza, numa degradação dos serviços e numa perda crónica de capacidade de atuação no terreno e numa perda constante de valores naturais.

A publicação, hoje, da revisão desta estratégia, não sendo por si só uma resolução dos problemas, demonstra uma alteração na atenção que esta área requer, fruto do esforço que também o PEV tem desenvolvido no sentido de trazer para a agenda política esta questão, por isso considera que a sua publicação peca por tardia, pois deveria ter sido revista e publicada em 2010, contando por isso com 8 anos de atraso.

De facto, desde o início desta legislatura, por pressão do Partido Ecologista Os verdes, a Conservação da Natureza tem estado na agenda política, quer pelo reforço do número de vigilantes da natureza no ativo, quer pela própria revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, Resolução que Os Verdes fizeram aprovar por unanimidade na Assembleia da República, em julho passado, e que vê agora concretizar-se, depois de o próprio PEV ter participado no processo de consulta pública .

Os problemas da Conservação da Natureza não se esgotam aqui e os Verdes irão continuar a desenvolver trabalho e a sua atividade tendo como objetivo a salvaguarda dos valores naturais, enquanto património de todos, o equilíbrio entre desenvolvimento e a proteção dos ecossistemas.

