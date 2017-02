TCSB: Alfonso Sastre no Clube de Leitura e Leonor Barata nos Sábados para a Infância

No Teatro da Cerca de São Bernardo, a semana começa com uma sessão do Clube de Leitura Teatral e termina com mais um Sábado para a infância: Leonor Barata dança com pais e filhos de manhã e Celeste Silva dirige uma nova sessão de "Filosofia para Crianças". Na quinta-feira, o Orçamento Participativo Portugal convida todos/as a apresentar propostas.



O encenador João Maria André é o responsável pela sessão de Fevereiro do Clube de Leitura Teatral que acontece esta tarde, pelas 18h30, no Teatro da Cerca de São Bernardo. "Os homens e as suas sombras", do espanhol Alfonso Sastre, foi o texto escolhido e vai ser lido por 16 membros do "clube" dinamizado em conjunto pel'A Escola da Noite e pelo TCSB. Alfonso Sastre (Madrid, 1926) foi fundador do grupo de teatro de vanguarda "Arte Nova" (1946) e esteve ligado a projectos como o Teatro de Agitação Social e o Grupo de Teatro Realista. Autor de obras como "Esquadra para a morte", "A mordaça", "O corvo", "O pão de todos", "Na rede", "A cornada", "Guilherme Tell tem os olhos tristes" ou "Viagem infinita de Sancho Pança", é conhecido também pelo seu compromisso político e social e pela denúncia do regime franquista até ao fim da ditadura. Escrito em 1983, "Os homens e as suas sombras" fala-nos sobre o poder e a sua eterna tentação de controlar e vigiar: dos mitos ancestrais às novas formas de controlo tecnológico da liberdade individual e colectiva. Foi levado à cena pela Cooperativa Bonifrates em 1990, com encenação de José Oliveira Barata, que assina também, em conjunto com João Maria André, a tradução da obra.



Dança e Filosofia

No próximo Sábado para a Infância no TCSB, Leonor Barata volta a dirigir a oficina Dança para Pais e Filhos, uma das iniciativas de maior sucesso no âmbito do programa para os mais novos que o Teatro da Cerca de São Bernardo apresenta desde meados do ano passado. A oficina tem como objectivo estimular (nos pais e nos filhos, dos 18 meses aos 4 anos) a comunicação através do movimento do corpo. Durante uma hora, os grandes servem de apoio e suporte para as acrobacias dos pequenos e os pequenos rebolam, rodam e apoiam-se nos pais. Saindo por instantes do "quotidiano vertical", inventam juntos as danças que quiserem. A inscrição custa 10 Euros (adulto/a + criança). Tal como as edições anteriores, a sessão está já bastante preenchida, sendo muito provável que esgote ao longo da semana. Aconselha-se por isso a reserva prévia de lugares, pelos contactos habituais do Teatro.

No mesmo dia, às 15h00, prossegue a oficina "Filosofia para Crianças", dirigida por Celeste Silva e destinada a crianças entre os 8 e os 12 anos, no âmbito da tese de Mestrado que está a desenvolver na Universidade dos Açores. Com participação gratuita e também aberta à participação dos pais, a iniciativa visa a constituição de uma "comunidade de investigação filosófica", estimulando o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e a disponibilidade para ouvir e dialogar com "o outro" entre os mais novos. O projecto decorre ao longo do presente ano lectivo, ao ritmo de duas sessões mensais, sempre aos Sábados à tarde.



Orçamento Participativo Portugal

Na quinta-feira à noite (21h00 - 23h00), A Escola da Noite tem o prazer de acolher no TCSB o encontro de Coimbra do Orçamento Participativo Portugal, organizado pela Agência para a Modernização Administrativa com o apoio do Projecto Empatia, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC). O OPP - Orçamento Participativo Portugal é a primeira experiência de orçamento participativo ao nível nacional no mundo e está neste momento a organizar sessões em várias cidades do país. Aberto a todos os interessados, o encontro prevê que os participantes discutam e apresentem propostas nos domínios da Agricultura, Cultura, Ciência e Educação de Adultos, para que sejam depois levadas a votação pública e eventualmente financiadas. Para participar na sessão, que tem entrada gratuita, é apenas necessário efectuar inscrição prévia, através do site: https://oppcoimbra.empatia-project.eu.

