Bruno Nogueira apresenta DEPOIS DO MEDO | Anúncio de datas de Digressão

10 anos depois, Bruno Nogueira está de volta ao Stand Up.



Depois do Medo é o nome do espectáculo original que assinala o seu regresso aos palcos neste formato. A estreia tem lugar no próximo dia 29 de Novembro, no Teatro das Figuras em Faro.

SINOPSE

Depois do Medo marca o regresso de Bruno Nogueira ao stand up e, juntamente com isso, o regresso à escrita de sinopses na terceira pessoa do singular. Neste seu novo espectáculo, Bruno Nogueira aborda questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre. Entre os temas interessantíssimos poderão encontrar a intrigante problemática das pessoas que, sem terem nada na boca, mastigam quando estão a olhar para alguém a comer. Um encantador processo mental.

Como podem ver, o mundo, tal como o conhecem, vai ficar exactamente igual. Mas o Bruno, tal como o conhecem, vai ficar muito mais aliviado de ter semeado os problemas dele na vossa cabeça.

DEPOIS DO MEDO | DIGRESSÃO | DATAS

(Mais datas a anunciar brevemente.)

29 Novembro

Teatro das Figuras, Faro

1 ESGOTADO e 2 Dezembro

Teatro Aveirense, Aveiro

7 Dezembro

CAE São Mamede, Guimarães

5 Janeiro

Teatro Ribeiro Conceição, Lamego

11 Janeiro

Auditório do Ramo Grande, Praia da Vitória, Ilha Terceira

12 Janeiro

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel

18 Janeiro

TAGV, Coimbra

19 Janeiro

Cine Teatro Torres Vedras

24 Janeiro

Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

25 Janeiro

Cine Teatro Garret, Póvoa Varzim

26 Janeiro

CAE Portalegre

1 Fevereiro

Auditório do Complexo Paroquial, Mangualde

2 Fevereiro

Casa da Cultura, Seia

21 Fevereiro

Teatro Garcia de Resende, Évora

23 Fevereiro

Teatro Municipal Constantino Nery, Matosinhos

1 Março

Centro Cultural, Lagos

2 Março

Teatro Sá da Bandeira, Santarém

8 Março

Auditório Municipal Augusto Cabrita, Barreiro

9 Março

Cine Teatro António Lamoso, Stª Maria da Feira

15 Março

Teatro Municipal, Vila Real

16 Março

CAE Figueira da Foz

22 e 23 Março

Porto, local a anunciar em breve

28 Março

Theatro Circo, Braga

30 Março

Teatro Viriato, Viseu

1 Abril

Lisboa, local a anunciar em breve.



Teresa Sequeira

ForçadeProdução