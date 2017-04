Narrativas sociais sobre água, cidadania e políticas públicas

Joanne Garde-Hansen, diretora do Centre for Cultural and Media Policy Studies, da University of Warwick, Reino Unido, trará no dia 17 de abril, das 15h às 18h, o tema Água: Nostalgias e Traumas - Narrativas, Direitos e Políticas na Inglaterra. A cientista desenvolve atividades de ensino e pesquisa na área de mídia, memória, arquivos e patrimônio e recentemente vem trabalhando com colegas brasileiros na construção de narrativas sociais ligadas a água e políticas públicas.

por Sylvia Miguel

Com transmissão ao vivo online e sem necessidade de inscrição prévia, o encontro acontece na antiga Sala do Conselho Universitário e terá a moderação dos professores Pedro Jacobi, da Faculdade de Educação (FE) da USP, Danilo Rothberg, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Antonio Almeida, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq) da USP e Gilson Schwartz, da Escola de Comunicações de Artes (ECA) da USP e integrante do Programa Ano Sabático do IEA em 2017 e coordenador do encontro.

O tema fluido relacionando água, compartilhamentos culturais e memória convida ao diálogo sobre conceitos entre culturas, narrativas sociais, direitos e políticas públicas. "O termo seca, por exemplo, na Europa assume um significado que não coincide com a percepção do fato no Brasil ou em outros países", diz a pesquisadora.

Não há uma definição universal sobre termos que apenas teoricamente possuem o mesmo valor ou significado, afirma Garde-Hansen. Nesse sentido, o debate propõe uma reflexão sobre a diversidade ligada a temas que merecem mais atenção na terminologia científica e nas políticas públicas. Buscará conexões e convergências cruciais para a compreensão compartilhada necessária ao diálogo futuro entre nações e culturas.

Organizado pelo IEA, o debate tem apoio do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo (Nutau) da USP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da The University of Warwick.

A palestrante

Joanne Garde-Hansen é docente na área de Cultura, Mídia e Comunicação, responsável pelo mestrado em Mídia Global e Comunicação e diretora do Centre for Cultural and Media Policy Studies, da University of Warwick, Reino Unido. desenvolve pesquisas na área de mídia, memória, arquivos e patrimônio. Mantém colaborações multidisciplinares com cientistas das mais diversas áreas, entre elas geografia, recursos naturais, computação, história, além de comunicação e cultura.

Autora de diversos livros - os recentes incluem "Emotion Online: Theorizing Affect in the Internet" (Palgrave Macmillan, 2013), em co-autoria com Kristyn Gorton; "Mídia e Memória" (Edinburgh University Press, 2011), escrito em co-autoria com Andrew Hoskins e Anna Reading; e "Social Memory Technology: Theory, Practice, Action" (Routledge 2016), entre outros.

Desde 2012 vem trabalhando com parceiros do Brasil, como o professor Gilson Schwartz, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, Karen Worcman, do Museu da Pessoa e Carlos Henrique Rezende Falci, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos seguintes projetos: "O Digital: Memória Coletiva e Redes Sociais em Conflitos Globais Emergentes", financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o British Council; "Memória como Metadados", financiado Fundo de Parceria Warwick Brasil.

De 2014 a 2019 será co-investigadora do projeto "Developing a Drought Narrative Resource in a Multi-Stakeholder Decision-Making Utility for Drought Risk Management, ou DRY (Drought Risk and You).

Desde 2016 vem realizando visitas em Bauru, interior do estado de São Paulo, explorando o tema "Narrativas sobre a Água e Hidrocidadania Digital", pesquisa realizada com o professor Danilo Rothberg, da Univeridade Estadual Paulista (Unesp) com financiamento da Fapesp e Warwick University.

Imagens: Fernanda Carvalho/Fotos Públicas; Fernando Frazão/Agência Brasil

Água: Nostalgias e Traumas - Narrativas, Direitos e Políticas na Inglaterra

17 de abril, das 15h às 18h

Antiga Sala do Conselho Universitário. Rua da Praça do Relógio, 109, térreo, Cidade Universitária, São Paulo.

Evento público, gratuito e com transmissão ao vivo pela internet

Informações com Sandra Sedini, pelo telefone (11) 3091-1678 ou sedini@usp.br

