UC atribui Honoris Causa ao Presidente da M8 Alliance e da Cimeira Mundial de Saúde

11de janeiro|10h30m|Sala dos Capelos

Detlev Ganten, Presidente da M8 Alliance e da Cimeira Mundial de Saúde, vai receber o grau deDoutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra (UC), na próxima quarta-feira, dia 11 de janeiro. A cerimónia realiza-se na Sala dos Capelos (Sala Grande dos Atos), pelas 10h30m.

José Martins Nunes, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), será o Apresentante, estando os elogios a cargo de Catarina Resende de Oliveira (do Candidato) e Manuel Antunes (do Apresentante), Professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), a Faculdade que propôs a atribuição do grau.

A FMUC sublinha que Detlev Ganten, especialista em Farmacologia e Medicina Molecular e uma das maiores autoridades mundiais na área da hipertensão, «foi um aliado decisivo» para o sucesso da candidatura do consórcio CHUC/UC à integração na M8 Alliance.

O «apoio entusiástico» do Professor Ganten foi essencial para que o consórcio CHUC/UC fosse «admitido por unanimidade na M8 Alliance, numa consagração da excelência da Universidade de Coimbra e do seu renome internacional na área do Ensino e da Saúde», salienta a Faculdade, acrescentando que, ao longo do «exigente e complexo processo da candidatura à M8 Alliance, o professor Ganten demonstrou ser um exemplar amigo de Portugal, de Coimbra e da sua Universidade, honrando as relações bilaterais entre a Alemanha e Portugal e cimentando-as na área académica ao mais alto nível».

