Novo livro lançado na Universidade de Lisboa

A Universidade de Lisboa lança o livro Metodologias de Avaliação de Políticas Públicas, dia 6 de dezembro, às 18h00, na Sala de Conferências da Reitoria, na Alameda da Universidade.

Editada pela Imprensa da Universidade de Lisboa, a obra tem organização de João Ferrão e José Manuel Pinto Paixão e conta com a colaboração de mais de 40 coautores. O livro tem um carater transversal e multidisciplinar em diferentes domínios do saber investigados na Universidade.

Nas palavras do prefácio do Reitor António Cruz Serra:

A Universidade de Lisboa julgou útil promover uma iniciativa de análise de políticas públicas. A oportunidade da iniciativa manifesta-se diariamente no debate público. Manifesta-se na prioridade e insistência com que as questões que relevam dessas políticas são tratadas, bem como na constatação de que a resolução dessas questões, consistentemente diferida, deve ser tecnicamente informada.

A maior virtude de uma análise universitária destas políticas está no ponto de vista desinteressado dos seus investigadores nesses domínios, e no privilégio que os seus investigadores têm de poderem distanciar-se da pressão conjuntural que invariavelmente afeta a discussão e a implementação de tais políticas.

Como prelúdio a essa análise de políticas públicas concreta que a Universidade se propõe fazer, surge este livro em que se descrevem as mais importantes metodologias de análise de tais políticas. Os seus autores são professores e investigadores de várias escolas da Universidade de Lisboa, todos com uma ampla e importante intervenção nos vários domínios científicos em que trabalham. A associação colegial de um número tão expressivo de autores é evidência de como a criação da Universidade de Lisboa possibilitou este tipo de produtiva colaboração interna, e permitiu que a Universidade desempenhe melhor a sua indispensável função de transferir o conhecimento que produz para a sociedade de que é parte.

O lançamento do livro realiza-se no último dia da 1.ª Edição da Feira do Livro da Universidade de Lisboa, iniciativa que conta com a presença de editoras e publicações das suas Faculdades e Institutos, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, da Câmara Municipal de Lisboa, e da recém criada Imprensa da Universidade de Lisboa que se apresenta ao público com uma coleção de livros originais e obras fundamentais em diferentes domínios do saber, e a publicação de volumes resultantes de projetos culturais ou institucionais relevantes.