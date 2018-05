200º aniversário de Marx

Karl Marx, autor de obras que deram aos trabalhadores instrumentos teóricos para, não só interpretar o mundo, mas para o transformar, nasceu há 200 anos, a 5 de Maio de 1818.

Imagem de um monumento em sua homenagem em Chemnitz, na Alemanha, onde se lê a frase lapidar do Manifesto do Partido Comunista, que escreveu com Friedrich Engels: «Proletários de todos os países, uni-vos!»

