Fundação Amália Rodrigues e RTP assinalam centenário da artista com programa-tertúlia

Lisboa, 06 de abril de 2020 - No ano da celebração do centenário do nascimento de Amália, a Fundação Amália Rodrigues junta-se à RTP para produzir uma série de programas gravados na icónica casa da artista, hoje uma Casa Museu aberta ao público.

Em Casa d'Amália é um programa inspirado nas célebres noites em que Amália Rodrigues recebia em sua casa, na Rua de São Bento, Poetas, Cantores, Pintores, Músicos, Atores., mas acima de tudo amigos, para tertúlias infindáveis, que entravam pela noite dentro.

Em todos os programas fazemos uma tertúlia, naquela que foi a casa de Amália, com aqueles que fazem e fizeram a história do Fado. Um Património que faz parte da história coletiva de todos nós e que cada vez mais é acompanhado e apreciado por todas as gerações, seja no nosso país seja além fronteiras.

Em Casa d'Amália, pela mão de José Gonçalez, vamos falar sobre a nossa cultura, a nossa história, a nossa realidade atual transmitida muitas vez através do Fado. Queremos também falar do passado com o conhecimento do presente, mas acima de tudo rumar ao futuro do Fado. Uma canção identitária de um Povo, convertida e elevada à condição de Património da Humanidade.

Assim, nada melhor que voltar à Rua de São Bento. À casa do expoente máximo da cultura musical portuguesa, cá dentro e lá fora, à sala que foi palco de inúmeras noites memoráveis. Aqui vamos repor as tertúlias em que artistas, músicos, autores, compositores, poetas, pintores, pensadores e amigos, em conversas informais, visam constituir também um documento sobre o Fado para a posteridade, e partilhar memórias, vivências, experiências e saberes.

No programa de estreia

Jorge Fernando, que foi guitarrista de Amália, é o convidado central de uma tertúlia que junta duas das maiores figuras da música portuguesa da atualidade: Ricardo Ribeiro e Dino D´Santiago. Junta-se a eles nesta conversa informal um dos mais brilhantes guitarristas portugueses, Custódio Castelo.

Jorge Fernando conta-nos algumas das histórias vividas com Amália e muitas outras histórias à volta dos seus temas. Ricardo Ribeiro brilha com a sua música e fala-nos do Fado na sua vida. Dino D´Santiago revela-nos a importância da música para si. Mas esta tertúlia só fica completa com a chegada da nossa convidada surpresa.. Ana Moura.

Uma noite única onde o Fado é o elemento de união!

