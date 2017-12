Feira cultural leste europeia de SP 10 Dez Vila Prudente



Feira Cultural Leste Europeia de SP - Produtos artesanais autênticos, tematicos e exclusivos - Dia. 10/Dez (Domingo) das 10 as 17h na Rua Aracati Mirim ao lado do Parque Ecologico de Vila Prudente ....Feira Cultural Leste Europeia de SP....Culinaria autentica tipica dos paises da copa do Mundo de 2018 ..... Com visita do Papai Noel...



Agradecemos Antecipadamente,



AMOVIZA

www.amoviza.org.br