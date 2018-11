Amazônia das palavras: um canto na escuridão

José R. Bessa Freire - Diário do Amazonas Em: 04 de Novembro de 2018

"Faz escuro, mas eu canto/ porque a manhã vai chegar" (Thiago de Mello)

Thiago de Mello, aos 92 anos, não verá nesta segunda (5/11), o crepúsculo deslumbrante no bairro de Educandos, em Manaus, que ele tanto apreciava em sua infância. Aquela cor amarelo-dourada de ventre de pacu irradiada pelo sol em fuga, ali na Baixa da Égua, dura um instante fugaz do cair da tarde. E já será noite, quando o poeta da floresta for homenageado às 19 horas pelo projeto "Amazônia das Palavras", no início da expedição literária que navegará 1.300 km pelos rios Negro, Amazonas e Madeira e iluminará oito cidades, semeando em cada uma delas o prazer da literatura e do ato de ler e de narrar.

Da expedição fazem parte escritores e artistas. Cada noite, moradores dessas cidades assistirão duas sessões culturais. Primeiro, um espetáculo de circo - "Cloro, o Palhaço engolidor de letras" - encenado pelo ator argentino Diego Gamarra, que apresenta sua mala carregada de livros e histórias no universo mágico da literatura. Depois, a aula-espetáculo "Catando piolhos, contando histórias: minhas memórias da Amazônia", ministrada em Manaus e Itacoatiara pelo premiado escritor indígena Daniel Munduruku, doutor em educação pela USP e autor de 52 livros.

