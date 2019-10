Luíza Brunet e Mônica Aguirre participam de evento em Prol as Mulheres em Brasília - DF

Nesta última quinta-feira (03), foi realizado no auditório da Esplanada dos Ministérios, em Brasília - DF, o lançamento do Programa Salve uma Mulher.



O evento realizado por Damares Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), foi realizado para comemorar o lançamento do Programa Salve uma Mulher, que consistirá em treinar servidores e empregados públicos para dar suporte a mulheres vítimas de violência.



A convite da ministra Damares, a Hair Stylist Mônica Aguirre que está no mercado de beleza há mais de 20 anos, teve seu projeto de capacitação profissional na área da beleza incluído no programa.



Ela que saiu das colheitas de algodão e já foi vítima de violência, teve sua vida transformada pelo mercado de beleza, e hoje Mônica é uma das maiores referências do nosso país na área da beleza, sempre fazendo a cabeça de diversas celebridades.

Mônica também preside a Libra dos Jardins e está presente nos movimentos junto a Marta Lívia Suplicy, que é fundadora da Virada Feminina, considerado o maior movimento feminino do país e também Presidente Estadual do Conselho da Mulher. Mônica levará oportunidade de mudança de vida real para milhares de mulheres em todo Brasil.



O projeto de grande magnitude, visa mobilizar a população, a sociedade, através de informações, no combate à violência contra mulheres e meninas de todas as formas.



Quem também fez questão de participar do evento e abrilhantou ainda mais com a sua presença, foi a empresária, atriz e ativista Luíza Brunet, que já foi vítima de agressão por seu ex-companheiro, conforme ela mesma relatou e trouxe o caso a público no ano de 2016 e atualmente é a Embaixadora do Programa Salve uma Mulher, onde luta em defesa da proteção e direito das mulheres.



"O projeto além de tudo é um processo educativo. Onde cabe campanhas de capacitação de Voluntários, envolvendo Agentes Públicos que são Multiplicadores de Informação. Será um grande movimento!", declarou Brunet.



Crédito das Fotos: Divulgação