Painel Permanente de Poesia recebe obras do poeta Petrônio Souza

Texto: Hélder Maurício

Foto: Divulgação

O Painel Permanente de Poesia Juca Silva Neto, em Montes Claros, está expondo obras de autoria do poeta, jornalista e escritor mineiro Petrônio Souza Gonçalves, até o dia 15 de abril

Jornalista e escritor com atuação em Belo Horizonte, Petrônio Souza Gonçalves tem quatro livros publicados, sendo dois de poemas, um de contos e a biografia do político mineiro José Aparecido de Oliveira. Atualmente, viaja pelo Brasil ao lado do compositor mineiro Toninho Horta com o espetáculo Música & Poesia, que já passou por mais de 30 cidades brasileiras, além de três capitais.

O Painel Permanente de Poesia Juca Silva Neto, que fica localizado na Biblioteca Municipal de Montes Claros, no Centro Cultural Hermes de Paula, pode ser visitado gratuitamente, todos os dias, das 8h às 21h45.