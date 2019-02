Alessandra Mattos emociona jovem em visita à Estácio de Sá, onde reinou por cinco anos

A morena esteve na quadra da agremiação neste final de semana

Neste final de semana, a atriz Alessandra Mattos esteve presente na Estácio de Sá, escola de samba que foi rainha de bateria por cinco anos . Ela chamou atenção de todos e recebeu o carinho da comunidade, inclusive foi recebida com choro por uma jovem com síndrome de Down. A mãe da menina Nathalia , conhecida como mascote da escola , também se emocionou .

"Já estava afastada alguns anos da escola, mas nunca escondi que a Estácio de Sá é a minha escola de coração , fui nascida e criada na comunidade, confesso que fiquei surpresa com a receptividade tão calorosa. Fui visitar a escola de coração aberto e sem pretensões. Não fui p aparecer , mostrar que estou gostosa ou bonita. Fui por amor à escola", afirmou.

Foto Divulgação