Ele está de regresso: GOD, uma comédia divinal! | Teatro Villaret a partir de 10 de Janeiro

Preparem-se: Ele está de regresso! GOD, uma comédia divinal!



Ele está de volta e vai espalhar a palavra divina no palco do Teatro Villaret a partir de dia 10 de Janeiro.



Com um extraordinário sentido de humor, a comédia que fez furor na Broadway em 2015 e em Portugal em 2016, onde registou mais de 50 mil espectadores em apresentações em Lisboa e por todo o país, regressa no início de 2019.



Deus, através de Joaquim Monchique, volta descer à Terra para que o público O possa ver e ouvir e para anunciar o estado das coisas na terra. Chegou, pois, a hora de Deus e os seus dois anjos, Miguel e Gabriel, tentarem mudar o rumo da humanidade e tornarem a vida terrena mais aprazível.



Escrita por David Javerbaum, (vencedor de 13 Emmys e 2 Grammys) um dos escritores de eleição de Jon Stewart no "The Daily Show", GOD (An Act of God, no original) responde às questões existenciais que têm atormentado os homens desde a Criação.

FICHA ARTÍSITCA

Texto David Javerbaum Encenação António Pires Tradução Ana Sampaio Adaptação António Pires, Joaquim Monchique, João Quadros e Rui Filipe Lopes Cenário e Assistência de Encenação Rui Filipe Lopes Desenho de Luz Luís Duarte Sonoplastia Hugo Franco

Produção Força de Produção

Com Joaquim Monchique, Diogo Mesquita e Rui Andrade

TEATRO VILLARET

A partir de 10 de Janeiro

Quinta a Sábado às 21h30 e Domingos às 17h00

*Bilhetes 18 €

Bilhetes já à venda na Ticketline, Fnac, bilheteira do teatro e locais habituais.



*Campanha de Natal

Na compra de dois bilhetes, oferta do terceiro, para apresentações realizadas entre os dias 10 e 20 de Janeiro.

Campanha válida de 3 de Dezembro a 6 de Janeiro.

Descarregue AQUI imagens, materiais de apoio e todas as informações.

