Catarinense se prepara para 'Miss Intercontinental 2017' na Ásia

Natural de Santa Catarina, a jovem Amanda Cardoso de 20 anos, 1,70 de altura e 54 kg muito bem distribuídos, detém desde julho desse ano a coroa de 'Miss Brasil Intercontinental 2017'.



A beldade que cursou moda na UDESC, além de modelo é empresária, dona de sua própria loja de vestidos de festas, a Volare; e está a todo vapor em preparação intensa para o concurso internacional, onde irá disputar mais uma coroa.



No próximo dia 05 de dezembro a Catarinense embarca para Sri Lanka, na Ásia, onde representará o Brasil, disputando o título de 'Miss Intercontinental 2017', desta vez com representantes de todos os países do mundo.



Amanda está focada e em todo vapor com a sua preparação intensa para o concurso internacional, com data final no dia 21 de dezembro, onde espera quebrar um jejum de quase duas décadas e levar o nome do país para o mundo todo e alcançar o primeiro lugar, uma vez que a última coroa de Miss Intercontinental que veio para o Brasil foi em 1998 com a Miss Janaína Borba.



A catarinense vem dividindo o seu tempo entre a loja, os trabalhos de modelo e a preparação, onde entre os compromissos da miss estão os exercícios físicos diários com acompanhamento de um personal e acompanhamento de um médico, tendo uma dieta feita por nutricionista, procedimentos estéticos avançados, acupuntura, aulas particulares de inglês, cuidados com pele, dentes e cabelos, sessões de fotos periódicas, além de aulas de passarela, entre outros.



Fotos: Alinne Volpato e Matheus Bastos / Renato Cipriano - Divulgação