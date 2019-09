'NUA' estreia nesta quarta, 4/9, no Rio de Janeiro



O espetáculo vai ficar em cartaz durante todas as quartas do mês de setembro no Espaço Fluir Botafogo.



Foto: Divulgação



Espaço Fluir Botafogo e Arte do Ator apresentam:

NUA

Uma peça que vai fazer você rever os seus conceitos!



O espetáculo NUA estreia esta quarta (4), no Espaço FLUIR BOTAFOGO, que fica na Avenida Visconde Caravelas, 176, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nua, com direção de Rafael Garcez, estará em cartaz em curtíssima temporada, todas as quarta-feiras do mês de Setembro, no horário cultural do Espaço Fluir.



Estrelando a peça, no papel de quatro mulheres, que irão invadir a mente do público, estão Andrea Lacassy, Flavia Albuquerque, Goretti Smarandescu e Juliana Reis.

Além de dirigir, Rafael Garcez produziu o espetáculo. O figurino fica por conta de Goretti Smarandescu.



A peça promete fazer todos reverem seus conceitos acerca da vida e do espaço.



Ficha Técnica

Direção e Produção: Rafael Garcez

Elenco: Andrea Lacassy, Flavia Albuquerque, Goretti Smarandescu, Juliana Reis

Figurino: Goretti Smarandescu



Serviço:

'NUA'

Local: Espaço FLUIR BOTAFOGO

Endereço: Av. Visconde Caravelas, 176, Botafogo

Tel.: 2235-4821.

Estreia: 04 de Setembro

Dias: 04/09 a 30/10

Quartas-feiras de Setembro: às 20h

Entrada: R$ 20,00

Capacidade: 100 pessoas.

Duração: 60 minutos.

Classificação: 18 anos.

Site: www.fluirbotafogo.com

Instagram: @fluirbotafogo

