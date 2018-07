El Aaiun: população Saharaui sai à rua e exige independência à chegada do enviado da ONU

PUSL.- As autoridades marroquinas "esvaziaram" durante o dia a cidade de El Aaiun, capital do Sahara Ocidental ocupado para preparar a visita de Horst Koehler, enviado especial do Secretário-geral das Nações Unidas para o Sahara Ocidental.

Esta limpeza iniciou-se a semana passada com detenções, aumento de repressão, e incremento de forças policiais, militares e auxiliares.

Esta tarde após a chegada de Koehler ao aeroporto de El Aaiun a população saharaui surpreendeu as autoridades de ocupação ao sair em massa para as ruas exigindo a autodeterminação e saida imediata de marrocos do território.

Na ronda à região Koehler ja esteve em Tindouf nos campos de refugiados saharauis onde foi recebido pelo presidente da RASD e secretário geral da Frente Polisario e manteve encontros com membros do governo, também já se encontrou com representantes do governo marroquino em Rabat.

Esta previsto que Koehler visite El Aaiun, Smara e Dakhla nos territórios ocupados e dia 1 chegue a Madrid.

A manifestação de hoje demonstra claramente a vontade do povo saharaui e a sua firme determinação de alcançar a autodeterminação, independência e sobrania que lhes é negada pela comunidade internacional ao permitir através do seu silêncio a ocupação ilegal e criminosa desta território por Marrocos.

Nos videos abaixo é clara a "limpeza" efectuada pelas autoridades da cidade e mais tarde a saida às ruas da população.

http://porunsaharalibre.org/pt/2018/06/28/el-aaiun-poblacion-saharaui-sale-a-la-calle-y-exige-independencia-a-la-llegada-del-enviado-de-la-onu/