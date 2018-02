Zarif para Trump: Faça um melhor trabalho de fabricação

Pars Today- O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Zavad Zarid, reagiu às recentes alegações do presidente dos EUA contra o Irã e disse que Donald Trump deveria fazer melhor ao fabricar.

"O selo ISIRI [Instituto de Padrões e Pesquisa Industrial do Irã] é uma medida de qualidade para bens de consumo iranianos. Mas, tristamente, par o Trump & Co, nós não colocamos ste selo em peças de míssil. Tempo para que alguns façam um melhor trabalho de fabricação ", disse Zarif em uma mensagem do Twitter divulgada na terça-feira.

Em uma publicação separada do Twitter que foi modificada hoje, Zarif disse: "Há algum tempo, os EUA mostraram um míssil iraniano fornecido pelo saudita intacto. Eles devem ter sido informados de que um míssil destruído por um Patriot não aterrissou totalmente montado. Então, agora, os EUA mostram fragmentos de mísseis do UNSC com logo do Instituto iraniano padrão, como nos nossos produtos alimentares. Tente fabricar "evidências" novamente. "

O enviado dos EUA à ONU, Nikki Haley, em 14 de dezembro de 2017, apareceu de pé antes do que ela afirmou ser detritos de um míssil de origem iraní enviado para o Iêmen e depois atirou para a Arábia Saudita.

O enviado iraniano da ONU, Gholamali Khoshroo, rejeitou as acusações e disse que a postura de Teerã em relação ao Iêmen é o diálogo e a paz e se opõe a bombardear o país que enfrenta uma crise humanitária e está com extrema necessidade de ajuda.

Na visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à Arábia Saudita em maio passado, sua primeira viagem no exterior desde que assumiu o cargo, um acordo de armas no valor de 460 bilhões de dólares foi assinado pelos dois países para vender armamento dos EUA para a Arábia Saudita.

