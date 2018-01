Conheça Gabbi, cantora pop descoberta por Arnaldo Saccomani

O ano começou e quem promete dar o que falar é a cantora Gabbi. A jovem, de 22 anos, foi descoberta por Arnaldo Saccomani . A novata vem com uma pegada diferente, e isso a gente pode ver no seu lyric vídeo da música "Sai de Mim", lançado no YouTube, que ultrapassa suas 100 mil visualizações.

A nova promessa musical promete bater de frente com grandes nomes da música pelo seu potencial e não se deixa ser comparada por Anitta e Lexa, pois um de seus empresários é um dos produtores mais renomados do Brasil, DJ Batutinha, responsável pelo sucesso de ambas. A cantora tem também como empresário, Roberto Nogueira, o mesmo de MC Koringa.

"Tem espaço para todo mundo, meu trabalho e o delas são coisas distintas, desejo sucesso a todas, agora é minha vez de mostrar a que vim", disse a artista

Foto Marcos Mello/ Divulgação