Rohani e Putin apoiam unidade do Iraque diante referendo do Curdistão

O Irã e Rússia estão em que resulta imprescindível manter a integridade territorial do Iraque perante os planos separatistas da região do Curdistão iraquiano.

Em uma conversa telefônica mantida hoje segunda-feira, os presidentes do Irã e da Rússia, Hassan Rouhani e Vladimir Putin, respectivamente, expressaram seu apoio à soberania, e a integridade no Governo central do Iraque perante o referendo separatista no Curdistão, que se está celebrando a mesma jornada com a intenção de separar-se do país árabe.

"Para a República Islâmica do Irã a segurança da região do ( Oriente Médio ) e manter a integridade territorial bem como a unidade nacional do Iraque é de soma importância e vital, e a coordenação e acompanhamento dos países regionais neste assunto será importantíssimo e efetivo", disse o mandatário persa.

Por outro lado, Rohani referiu-se às conversas de paz de Astaná (capital kazaja) sobre a Síria, onde o Irã e a Rússia realizam "cooperações construtivas" para terminar com a crise que abala este país desde há quase seis anos.

Para o Irã, tem prosseguido, a "integridade territorial na região" e nenhuma mudança das fronteiras é substancial. Teerã está disposto a continuar o processo de coordenações para a seguinte reunião de Astaná, disse .

O encontro que manterão os mandatários do Irã, Rússia e Azerbaijão em Teerã (capital iraniana), foi outro tema mencionado por Rouhani, em cujo julgamento é uma reunião muito significativa para abordar diversos temas de interesse trilateral.

Por sua vez, Putin tem alabado as posições construtivas que toma Teerã em Astaná e, ademais, acrescentou , as cooperações do Irã,a Rússia e a Turquia de que continuarão até a derrota total dos terroristas no território sírio.

Ao mesmo tempo, Putin disse que Moscou está disposto a estender seus laços com Teerã em todos os âmbitos. Para conseguir este objetivo, disse que , é necessário dar continuidade nos projetos e acordos em andamento entre ambas as partes, algo que reforçará muito mais que antes as relações bilaterais, disse .

Pars Today

in