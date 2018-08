CEARTE forma arboristas/podadores de árvores de grande porte

Esta é uma formação fundamental para quem realiza cirurgia de árvores seculares e património arbório, e que necessita de competências específicas para desenvolver uma atividade considerada de alto risco.

O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), promoveu, durante o mês de julho, o curso de formação "Escalada de Árvores", destinado a arboristas de empresas privadas e entidades públicas.

Esta é uma formação fundamental para quem realiza cirurgia de árvores seculares e património arbório, e que necessita de competências específicas para desenvolver uma atividade considerada de alto risco.

O engenheiro florestal Francisco Caetano é o formador responsável pelo curso, e um dos maiores especialistas do país nesta área.

A componente prática do curso (manobras de escalada) decorreu no Horto Municipal de Coimbra, o que proporcionou condições de formação de "elevada qualidade", na opinião dos formandos. Recorde-se que a Câmara Municipal de Coimbra é um parceiro fundamental do CEARTE, cujas sinergias têm servido o interesse dos alunos que procuram formação na áreas como a Escalada de Árvores ou a Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.