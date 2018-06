Junho no TCSB: Flores de Livro no Parque e Birds Are Indie no encer

Uma sessão especial de Flores de Livro, no Parque Manuel Braga, abre a programação de Junho do TCSB, já no primeiro Sábado do mês. Depois do final da temporada de "Cinzas...", A Escola da Noite acolhe, no dia 23, a apresentação do mais recente trabalho discográfico da banda Birds Are Indie.

Flores de Livro na Feira Cultural de Coimbra

Os Sábados para a Infância de Junho começam no Parque Manuel Braga, a 2 de Junho, numa sessão especial, que terá lugar ao ar livre, com entrada gratuita. Em colaboração com a associação Cena Lusófona, a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa leva a sua mala das histórias à Feira Cultural de Coimbra. Para o efeito seleccionou um conjunto de livros de autores de língua portuguesa, que irá ler à sombra das árvores, perto do stand da Associação, junto à entrada do lado da Portagem, a partir das 11h00.

Nas restantes sessões dos Sábados para a Infância ao longo do mês, três regressos de presenças habituais neste programa: a 9 de Junho, Vânia Couto dirige a oficina de música para pais e filhos "Som a som, tom a tom"; a 16 de Junho, Ana Biscaia realiza a oficina "O livro ilustrado", para crianças a partir dos 6 anos; e a 23 de Junho a bailarina e coreógrafa Leonor Barata dança com pais e filhos no sub-palco do Teatro.

"Cinzas...": últimos espectáculos

Estreada a 17 de Maio, a mais recente criação d'A Escola da Noite aproxima-se do final da temporada. O espectáculo dirigido por Rogério de Carvalho, que reúne quatro peças do dramaturgo inglês Harold Pinter, pode ainda ser visto até 10 de Junho, de quarta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00. A Escola da Noite recomenda a reserva prévia de lugares pelos contactos habituais do TCSB e convida os espectadores a não deixarem para os últimos dias a sua vinda ao teatro, para que ninguém perca esta oportunidade.

Cláudia Lucas Chéu no Clube de Leitura Teatral

A dramaturga, poeta e argumentista Cláudia Lucas Chéu, que em Março foi forçada a cancelar a sua participação por razões de saúde, é a convidada de Junho do Clube de Leitura Teatral, co-organizado pel'A Escola da Noite e pelo TAGV. Com diversos textos publicados, a também co-fundadora das Edições Guilhotina e da Associação Teatro Nacional 21, nascida em 1978, escolheu para a sessão que vai dirigir em Coimbra e que terá lugar no Teatro Gil Vicente, as peças "Violência - fetiche do homem bom" e "Cassandra Bitter Tongue", escritas, respectivamente, em 2013 e em 2015.

Como habitualmente nas sessões do Clube, a participação é gratuita e aberta a qualquer pessoa, não requerendo qualquer experiência em artes cénicas. As duas sessões preparatórias terão lugar na véspera da leitura pública (4 de Junho, entre as 18h30 e as 21h30) e no próprio dia (5 de Junho, entre as 14h30 e as 18h00). Apenas por questões logísticas, solicita-se a inscrição prévia, através do e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com. A apresentação da leitura está marcada para as 18h30 dessa terça-feira, 5 de Junho, também com entrada livre.

Birds Are Indie apresentam "Local Affairs"

A banda conimbricense "Birds Are Indie", que em Fevereiro de 2017 festejou com um memorável concerto no TCSB o seu sétimo aniversário, regressa ao espaço programado pel'A Escola da Noite para apresentar o seu mais recente trabalho discográfico, "Local Affairs". Aos três elementos da banda junta-se neste concerto um outro amigo da companhia - Jorri (a Jigsaw / The Parkinsons), no baixo e nas teclas, músico que foi responsável pela co-produção do disco na BLUE HOUSE.

Os bilhetes custam entre 6 e 8 Euros e já podem ser comprados ou reservados pelos contactos do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

