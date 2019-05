O povo venezuelano novamente vencerá

Autor:

Conselho Político Nacional

Não são momentos de vacilações. Mobilização e solidariedade permanente com Venezuela. Os golpistas no passarão.

Rechaçamos e condenamos a nova fase de golpe militar permanente estimulado pela ultra direita delirante, ambiciosa, irresponsável e apátrida, ligada a empresas transnacionais e a potências estrangeiras, que vêm promovendo desde tempos atrás, financiando e organizado a pequenos grupos de opositores e executando o manual golpista utilizando quanta ferramenta desestabilizadora exista contra o legítimo Presidente da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, e a Revolução Bolivariana.

Essa perversa aliança da morte e da perfídia passa por cima do respeito a qualquer norma do Direito Internacional e mostra absoluto desprezo pelo banho de sangue e a guerra civil em que inevitavelmente desembocariam suas vandálicas e violentas ações senão que é pela ação organizada de todo um povo que novamente se levanta em defesa de sua liberdade, soberania e independência.

Como colombianos do comum rechaçamos o apoio brindado pelo presidente Duque, seu governo e seguidores aos golpistas. Como nação irmã não podemos seguir jogando o lamentável papel de Caim. Nos pronunciamos pelo respeito e pela soberania da Venezuela e consideramos que eles, internamente, sem daninha ingerência externa, podem resolver satisfatoriamente seus problemas.

Chamamos as forças progressistas da Colômbia e do continente, aos governos democráticos do mundo, aos povos amantes da liberdade, a homens e mulheres de boa vontade a nos pronunciarmos em defesa do legítimo governo da Venezuela e sua revolução, nesta hora crucial.

Não são momentos de vacilações. Mobilização e solidariedade permanente com a Venezuela. Os golpistas não passarão.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL, FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM-FARC

Bogotá, 30 de abril de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto