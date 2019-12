EUA e Reino Unido ocupam campos petroleiros sírios

Damasco, 29 nov (Prensa Latina) As forças estadunidenses e britânicas continuam se retirando de algumas posições no nordeste da Síria, enquanto aumentam sua presença nos campos petrolíferos deste país árabe.'As forças de ocupação dos EUA enviaram ao campo petroleiro de Remelan no extremo nordeste da Síria, cerca de 60 veículos militares, blindados e caminhões', divulgou a agência oficial SANA.

Outros meios de imprensa locais informaram que um comboio de equipamentos logísticos, veículos blindados e tanques de guerra, escoltados por 80 soldados estadunidenses, chegaram à cidade de Remelan, perto das jazidas de petróleo.

Ontem, um comboio composto por 20 veículos militares, caminhões cisternas e outros carregados com equipamentos de operação todo terreno atravessaram a cidade de Hasakeh e se dirigiram para o sul, supostamente para os campos de petróleo na província de Deir Ezzor.

Já as tropas britânicas se retiraram da base de Qasrak ao norte de Tel Temer perto da fronteira com a Turquia e se dirigiram para os campos Al-Omar de petróleo e gás ao norte de Deir Ezzor, divulgaram meios sírios.

