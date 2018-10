239 Enigma Challenge 2018

Na passada sexta-feira dia 28 de Setembro realizou-se a terceira Noite Temática na Baixa de Coimbra, numa parceria com a BRAIN MAZE e o Puzzle Room Coimbra.

HÁ UM TUBARÃO ESCONDIDO NA BAIXA! Foi o mote do jogo no qual participaram 54 equipas.

Este "peddy paper" moderno, trouxe duas centenas de participantes até ao coração da cidade, em busca de pistas para decifrar enigmas escondidos nas ruas e lojas da Baixa de Coimbra.

Á semelhança das edições anteriores, todos aqueles que aceitarem o desafio foram recompensados (com merchandising do patrocinador do evento e vouchers de desconto da BRAIN MAZE e o Puzzle Room Coimbra), mas apenas os mais rápidos foram premiados pelo patrocinador do evento Auto-Industrial S.A. (Coimbra)

1º classificado - Fim de semana test drive

2º classificado - Mudança de óleo e filtro de óleo

3º classificado - Vale de manutenção multimarca no valor de 50€

Nestas edição os grupos vencedores foram, Poker sem Face, Gerações e Modern Couple.