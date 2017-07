Primeiro dia de entrada gratuita em museus e monumentos nacionais

As entradas nos museus e monumentos nacionais voltam a ser gratuitas aos domingos, a partir de hoje, até às 14h, e também nos feriados. Esta foi uma proposta do PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2017.

O Governo anunciou a entrada em vigor da medida a partir de hoje. Por proposta do PCP no Orçamento do Estado para 2017, com o voto favorável da Assembleia da República, os cidadãos residentes em território nacional vão poder visitar gratuitamente os museus e monumentos nacionais nos domingos e feriados, até às 14h.

A gratuitidade aos domingos fora suspensa pelo anterior governo do PSD e do CDS-PP, em 2014, e as entradas passaram a ser gratuitas apenas no primeiro domingo de cada mês.

Estão em causa custos que podem chegar aos dez euros por pessoa e que excluíam muitos agregados familiares do conhecimento e fruição de parte relevante do património cultural do País. Nos museus e monumentos com administração privada, os preços podem ser bem mais elevados.

Portugal é dos países que, no quadro da União Europeia, menos investe em cultura, ocupando o 21.º lugar entre 25 países avaliados. Esta medida pode constituir um importante contributo para a aumentar o acesso e a fruição cultural.

A implementação desta medida foi assinalada hoje de manhã numa visita do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ao Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra. Também Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, assinalou o dia com uma ida ao Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu.

