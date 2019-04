Apresentação pública da XX edição do FATAL

Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa. 4 Abril, 16 hs. Salão Nobre da Reitoria da Univ. de Lisboa

O Reitor da Universidade de Lisboa, António da Cruz Serra, tem a honra de convidar V. Exa. para a apresentação pública do FATAL - Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa, que se realiza no dia 4 de abril, pelas 16h, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.

A apresentação pública da programação e dos grupos de teatro académico, incluirá também uma homenagem à Dr.ª Isabel Bruxo, pelo seu relevante papel no desenvolvimento deste projeto.

Assinalando o seu vigésimo aniversário, o FATAL recorda as experiências vividas e celebra o Teatro Académico.

De 2 a 12 de maio, o FATAL apresenta 20 espetáculos, distribuídos por duas categorias: Em Competição e Mais Fatal.

Site: www.fatal.ulisboa.pt