Março no TCSB: A Escola da Noite acolhe "Faz escuro nos olhos", do Teatro Griot

"Faz escuro nos olhos", uma criação do Teatro Griot dirigida por Rogério de Carvalho, é apresentada em Coimbra nos dias 16 e 17 de Março e é o principal destaque da programação mensal do Teatro da Cerca de São Bernardo. Três noites com documentários, a conferência internacional "Queering Parenting" e os Sábados para a Infância completam as propostas d'A Escola da Noite para o mês que agora se inicia.



A Escola da Noite tem o prazer de acolher no TCSB, a 16 e 17 de Março, um espectáculo dirigido por um dos encenadores portugueses que mais admira - Rogério de Carvalho. A companhia Teatro Griot traz a Coimbra "Faz escuro nos olhos", uma montagem de textos a partir de diversos autores, como Sigmund Freud, Virginia Woolf, Breyten Breytenbach ou Howard Barker. É um espectáculo que procura a cadência por detrás dos alvos e dos efeitos da violência, na fronteira entre o ruído e o silêncio. Um teatro de quase monólogos onde não há compromisso nem pedaços de textos reveladores. Não há um único fragmento feliz. Apenas um palco, onde os actores ocupam esse lugar onde o abuso tem muitas caras, onde, talvez "no silêncio, apareça uma outra voz mais premente, a voz interna, uma voz que não se pode fazer calar".

Para além de Rogério de Carvalho, a equipa artística integra os actores Ana Rosa Mendes, Daniel Martinho, Giovanni Lourenço, Margarida Bento, Matamba Joaquim, Zia Soares e ainda Jorge Ribeiro, autor do desenho de luz. Os bilhetes custam entre 6 e 10 Euros e já podem ser reservados através dos contactos habituais do TCSB.



Sábados para a infância

Ao longo dos quatro sábados de Março, A Escola da Noite mantém a oferta regular de propostas artísticas para as crianças e para as famílias da cidade. Para além das oficinas de dança e música para pais e filhos, dirigidas respectivamente por Leonor Barata e Vânia Couto (4 e 18 de Março) e da habitual sessão de Flores de Livro (25 de Março), surge este mês como novidade a oficina conjunta de Ana Biscaia e Joana Monteiro, que vão construir letras com as crianças, inspiradas pelo poema "Ode à tipografia" de Pablo Neruda. Prossegue igualmente o projecto "Filosofia para crianças" - em Março, as duas sessões terão lugar nos dias 4 e 18, sempre às 15h00.

Tendo em conta que vários dos Sábados para a Infância no TCSB deste primeiro trimestre têm registado lotações esgotadas, a companhia aconselha vivamente a reserva prévia de lugares.



Documentários, fotografia e clube de leitura teatral

Três noites com documentários propostos por diferentes instituições da cidade completam a programação de Março. Logo no dia 2, no âmbito da Conferência Internacional "Queering Parenting", organizada pelo projecto Intimate do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (cujos trabalhos académicos decorrem também no Teatro), é exibido "My journey to meet you", do italiano Marco S. Puccioni. A 21 de Março, por iniciativa do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, é projectado o filme "Operação Angola: fugir para lutar", de Diana Andringa. Dois dias depois, é a vez de o Núcleo de Arquitectos de Coimbra (NARC) e o Núcleo de Estudantes de Arquitectura da Associação Académica de Coimbra (NUDA - AAC) proporem um encontro com o arquitecto Luís Urbano, que inclui a exibição dos filmes "Sizígia" e "Como Se Desenha Uma Casa". Em todos os casos, as sessões têm início às 21h30.

Ainda no dia 23 de Março, pelas 18h30, no Bar do Teatro, terá lugar a apresentação de dois livros de fotografia de João Almeida - "À margem da vida" e "Fototerapia". A apresentação das obras estará a cargo do médico António Rodrigues.



A sessão mensal do Clube de Leitura Teatral acontece desta vez no TAGV, já a 7 de Março, e é dirigida por Ricardo Vaz Trindade, em torno de uma peça da sua autoria, "Terás a promessa de voltar ao lugar de partida". Como sempre, a participação como leitor nesta iniciativa é gratuita, estando apenas sujeita a inscrição prévia a partir do e-mail. Para assistir à sessão, que tem início às 18h30, basta aparecer no Teatro Gil Vicente à hora marcada.