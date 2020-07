Que segredos têm os laboratórios biológicos americanos que estão em outros países?

Os laboratórios biológicos secretos dos EUA estão espalhados por vários países da África, Ásia e até da Europa. Esse é um problema global que chama a atenção de vários meios de comunicação nos últimos tempos. Cada vez mais, os numerosos artigos publicados sobre esta questão expressam questões como: quais programas secretos (mesmo apoiados pelo país em que estão localizados) essas bases militares dos EUA estão seguindo? E se eles estão inventando uma arma biológica para ser usada em sua oposição, e eles são os responsáveis ​​por toda essa pandemia de coronavírus em primeiro lugar?

Emergindo de discussões recentes sobre se o coronavírus é natural ou artificialmente alterado, vêm informações de que os biólogos do CDC dos EUA estão conduzindo experimentos instáveis​​em morcegos, que quase todas as fontes concordam, remontam à origem do vírus. Eles estavam criando e incubando colônias inteiras de morcegos, infectando-os com vírus mortais, para estudar como os portadores de muitas infecções os tratavam e como as infecções podem se espalhar. O site do NCBI publicou três trabalhos científicos sobre os experimentos realizados por biólogos do CDC envolvendo morcegos infectados, que têm populações significativas na África do Sul, Egito, Turquia e em toda a Ásia. O primeiro trabalho científico sobre esse tópico foi publicado em 2015, e o mais recente - em 2020. Em particular, esses experimentos dos biólogos do CDC e do Pentágono foram um esforço conjunto que envolveu colegas do Ministério da Defesa (sic!), Realizado em 2017, enquanto a pesquisa sobre morcegos que transmitem a infecção às pessoas foi parcialmente mencionada em março de 2020. Os resultados das experiências concluídas foram semelhantes: os morcegos carregam vírus, nunca ficam doentes, mas podem transmiti-los aos seres humanos.

Sabemos que o programa EPT da USAID (que tem inegáveis ​​laços com o Pentágono e a CIA) foi lançado em 2009. Era para apoiar as oportunidades de monitoramento e laboratório dos Estados Unidos nas nações escolhidas para estudar a vida selvagem e as pessoas que entram em contato com animais, para descobrir agentes antivírus novos e já conhecidos, que podem representar uma séria ameaça à saúde das pessoas. Na Ásia, especialmente, esse programa se enraizou na Tailândia, Camboja, Indonésia, Laos, Vietnã e China. Na China, por exemplo, os parceiros desse programa foram escolhidos pelo programa governamental do Instituto de Virologia Wuhan e pela organização não governamental americana - EcoHealth Alliance. Os detalhes sobre o que os americanos estudavam em Wuhan podem ser encontrados parcialmente em vários trabalhos científicos publicados no site do NCBI. Obviamente, os verdadeiros segredos por trás de tais acordos nunca são divulgados. Assim, a China se tornou um capacho completo para biólogos americanos testando vírus.

No entanto, muitos países foram manipulados dessa maneira. Os laboratórios de biologia militar dos EUA trabalham na criação de armas bacterianas na Ucrânia, afirmou Renat Kuzmin, da Opositional Platform for Life. Ele confirmou, assim como a figura política ucraniana Aleksander Lazarev, as atividades criminosas de 15 laboratórios biológicos sancionados pelo Pentágono em solo ucraniano. Kuzmin observou que eles estão realizando medidas de inteligência, além de criar armas bacterianas e testar várias doenças prejudiciais aos ucranianos. Os parlamentares ucranianos Victor Medvedchuk e Renat Kuzmin enviaram uma queixa formal à ONU pelos laboratórios bacterianos dos EUA que funcionam ilegalmente em solo ucraniano. Recentemente, em crescente onda de protestos contra as atividades dos laboratórios de biologia dos EUA na Ucrânia, os especialistas observam que, em 2001, os EUA se recusaram a assinar um protocolo internacional nomeando 33 microorganismos como agentes potenciais da guerra biológica, encontrando subitamente 37 artigos que não eram do interesse de Estados Unidos, criando obviamente uma brecha para continuar o trabalho secreto de armas biológicas em solo estrangeiro.

A mídia publicou repetidamente material que comprova vários incidentes com vírus e toxinas perigosos, levando à morte de cidadãos inocentes em países que hospedam involuntariamente laboratórios secretos de biocombustíveis nos EUA. Uma quantidade significativa de tais materiais esteve em um laboratório de biologia dos EUA chamado Centro de Pesquisa Lugar (Alekseevka, Tbilisi), confirmando as preocupações com atividades ilegais dos EUA na Geórgia. Experimentos secretos estão sendo conduzidos na instalação. Algumas pesquisas são feitas até em pessoas isoladas em unidades especiais e posteriormente infectadas pelas doenças mais perigosas. "A prova disso está nos experimentos realizados neste laboratório de laboratório, voltados para o uso de insetos como transportadores de agentes biológicos altamente perigosos e infecções, além de equipar armas com substâncias tóxicas e agentes infectados", afirmou o Ministério da Saúde. Negócios Estrangeiros do site da Federação Russa.

Desde 2008, o Pentágono criou quase uma dúzia de laboratórios biológicos na Armênia. Relatos da mídia local revelam que a pesquisa envolve patógenos que há muito tempo são estudados pela DARPA como possíveis armas biológicas: antraz, brucelose, praga, peste suína africana e tularemia. A Armênia é um país que testemunhou faíscas de vírus mutantes nos últimos dez anos, que também se espalharam por toda a Transcaucásia, dando ao Pentágono prova suficiente do conceito de como as armas biológicas podem funcionar naturalmente, tanto na fronteira sul da Rússia quanto em países vizinhos. Irã. Os laboratórios de biologia do Pentágono na Armênia empregam vários prestadores de serviços militares dos EUA, sendo o principal CH2M Hill, que já gastou US$ 50 milhões da DTRA em 2018. O CH2M Hill é famoso por organizar laboratórios de biologia na Geórgia, Uganda, Tanzânia, Iraque, Afeganistão e países do sudeste asiático. Os subempreiteiros da CH2M Hill expressaram interesse significativo na Black & Veach, que administra laboratórios de biologia dos EUA na Ucrânia, Alemanha, Azerbaijão, Camarões, Tailândia, Etiópia e Vietnã. Ou seja, o Battelle Memorial Institute e o Southern Research Institute. Ambas as empresas são antigas parceiras do Pentágono e da CIA. Entre 1952 e 1996, o Battelle Memorial Institute adquiriu 11 contratos do exército dos EUA e ainda realiza pesquisas e testes com o uso de substâncias químicas extremamente tóxicas e substâncias bioativas patogênicas. Uma das operações conjuntas de Battelle com a CIA é a Clear Vision, em 1997 e 2000, enquanto uma bomba de baixo calibre com antraz foi construída como parte da operação para estudar os princípios de propagação do vírus após uma explosão. Isso esclarece os dados de uma apresentação parcialmente classificada do Ministro da Defesa dos EUA em 1981, onde são apresentados os aspectos econômicos dos três cenários de possível ataque biológico em uma cidade grande. 16 ataques simultâneos usando mosquitos da febre amarela infectados pelo ar e ataques de aerossóis com pulverização de tularemia levarão a perdas mínimas. Se 625.000 mortes ocorressem, o Pentágono perderia 29 centavos por pessoa.

É por isso que as atividades de laboratórios biológicos secretos dos EUA, localizadas em vários países do mundo, bem como a prova do envolvimento de empresas privadas, como CH2M Hill, Battelle, Metabiota e vários de outros laboratórios que realizam pesquisas sobre bactérias antraz perigosas, tularemia, febre hemorrágica e toda uma gama de vírus nocivos não pode passar despercebida e deve ser apresentada ao público internacional.







Autor: Vladimir Platov

Publicado em DINÂMICA GLOBAL

Foto: By National Institute of Allergy and Infectious Diseases - http://www.niaid.nih.gov/about/organization/dir/irf/Pages/facilityOverview.aspx, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36763753