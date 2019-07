Bruno Nogueira | Depois do Medo retoma a digressão em Setembro e despede-se em Fevereiro de 2020 na Altice Arena



Maia, Miranda do Corvo, Sever do Vouga, Funchal, Lisboa, Beja, Anadia, Bragança, Monção, Arcos de Valdevez, Loulé, Tábua e Mealhada são as primeiras paragens do espectáculo, que volta à estrada a partir de 6 de Setembro, no Fórum da Maia, e permanece em digressão até à grande despedida, em Fevereiro, na Altice Arena.

DEPOIS DO MEDO é o espectáculo que marcou o regresso ao Stand Up de Bruno Nogueira, tendo passado até agora, e desde a estreia a 29 de Novembro de 2018, por vinte e oito localidades num total de trinta e duas apresentações completamente esgotadas.

O Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, recebe o espectáculo com 5 apresentações em Outubro, que esgotaram em menos de 24 horas, assinalando desta forma a primeira vez que a emblemática sala lisboeta programa Stand Up. E as estreias não se esgotam aqui: o espectáculo despede-se dos portugueses a 14 de fevereiro na Altice Arena, sendo esta também a primeira vez que o a sala do Parque das Nações recebe um espectáculo a solo de Stand Up.



Ao momento a lista de apresentações ainda não se encontra fechada, pelo que brevemente serão anunciadas mais datas.

DATAS E LOCAIS CONFIRMADOS

6 Setembro - Fórum da Maia, Maia

21 Setembro - Casa das Artes de Miranda do Corvo

28 Setembro - Centro das Artes do Espectáculo de Sever do Vouga.

4 e 5 de Outubro - Centro de Congressos do Casino da Madeira, Funchal

9 a 13 de Outubro - Teatro Nacional Dona Maria II, Lisboa

18 Outubro - Pax Julia Teatro Municipal, Beja

19 Outubro - Cineteatro de Anadia

25 Outubro - Teatro Municipal de Bragança

26 de Outubro - Cineteatro João Verde, Monção

9 de Novembro - Casa das Artes de Arcos de Valdevez

14 de Novembro - Cineteatro Louletano, Loulé

15 Novembro - Centro Cultural de Tábua

16 de Novembro - Cineteatro Municipal da Mealhada

14 de Fevereiro - Altice Arena

