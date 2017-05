Dia de rainha... por Phoebe Vecchioni

Ainda respirando os ares das plumas e paetês, em cumprimento a extensa agenda de compromissos assumidos pelo seu time de dança, que se apresenta por toda a Flórida, levando o samba e a beleza das luxuosas fantasias que a musa fitness Phoebe Vecchioni desfilou pelo carnaval paulistano, a diva confessa que sente saudades!



Já se programando para o próximo carnaval, e sonhando com os seus novos figurinos, a bela posa em seu ateliê.



"Faço questão de manter as fantasias organizadas e vestidas nos manequins, assim posso fazer carinho nos meus faisões e me lembrar de cada emoção que vivi na passarela do samba, sempre que tomo esses cuidados faço desse dia o meu dia de rainha", comenta entre risos, Phoebe.



Destaque do carnaval paulistano há 10 anos, a bailarina promete muito luxo e sofisticação para desfilar em 2018.



Fotos: Acervo Pessoal