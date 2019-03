Uma Nêspera no Cu: O Musical... Ainda não acabou e regressa a 8 e 9 de Maio ao Coliseu de Lisboa.

UMA NÊSPERA NO CU: O MUSICAL ainda não acabou!

Depois de 5 coliseus esgotados em Lisboa, 3 no Porto e mais de 18 mil espectadores, UMA NÊSPERA NO CU: O MUSICAL regressa com mais duas apresentações em Lisboa, nos dias 8 e 9 de Maio.



Os bilhetes já estão à venda na BOL, Fnac, bilheteira do coliseu e locais habituais.

https://bol.pt/Comprar/Bilhetes/73692-uma_nespera_no_cu_o_musical-coliseu_de_lisboa/

Sinopse

Eles disseram que iam acabar.

Juraram que não voltavam.

Eles mentiram descaradamente.

Perante a constatação de que não tinham nada melhor para fazer, Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo decidem unir esforços para ressuscitar o pior pesadelo das suas vidas.

Depois da websérie e dos espectáculos ao vivo, eles estão de volta com... Uma Nêspera no Cu: O Musical.

O que é? É Uma Nêspera no Cu.

Só que musical.

Dilemas. Angústias. Azares. Amigos famosos encurralados, em situações onde nunca os imaginaram. Horror.

E bonita música.

Porque é um musical.

De e Com: Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo

Produção: Força de Produção