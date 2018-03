Ñaque

ENSAIO DE IMPRENSA | 12 MARÇO | 15H00 | TEATRO VILLARET

A Força de Produção junta pela primeira vez em palco - em mais de 20 anos - dois dos mais importantes nomes do teatro nacional: José Pedro Gomes e José Raposo vão estar no Teatro Villaret a partir do dia 15 de Março, em ÑAQUE, sob a direcção de Marco Medeiros.

ÑAQUE é um texto original do dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, estreado em 1980, no Festival de Teatro de Sitges onde recebeu o prémio Artur Carbonell.

Escrito no primeiro ano da década de 80 do século passado e tendo como inspiração o Nãque - uma companhia teatral itinerante do século XVII composta somente por dois actores - o texto reinventa-se em 2018 à luz de um novo século e mostra-se tão intemporal como na altura em que foi levado a cena pela primeira vez.

SINOPSE

Onde estamos?

Num teatro...

A sério?

... ou algo parecido.

Outra vez?

Outra vez.

Isto é o palco?

Sim.

E aquilo é o público?

Sim.

Parece-te estranho?

Diferente.

Dois actores errantes, miseráveis, mas com uma esperança inimaginável na sua existência de criadores de sonhos por palavras. Acompanhamo-los ao longo da sua jornada, sorrimos com eles, choramos com eles, temos fome com eles, maravilhamo-nos com eles, impacientamo-nos com eles... e no final, percebemos, somos todos iguais. Somos seres humanos. Como eles...

FICHA ARTISTICA

Texto José Sanchis Sinisterra Encenação, Cenário e Figurinos Marco Medeiros Tradução e Adaptação Maria João Rocha Afonso Desenho de Luz Luís Duarte Música Original Filipe Melo Assistente de Encenação David Ferreira Produção Força de Produção

Com JOSÉ PEDRO GOMES e JOSÉ RAPOSO

ENSAIO SOLIDÁRIO*

13 de Março | 21h30 | Teatro Villaret | Preço reduzido 10€

*A totalidade das receitas reverte a favor da RE-FOOD

No dia 13 de Março venha assistir ao ensaio solidário de ÑAQUE e apoie a RE-FOOD uma instituição que tem desenvolvido um trabalho admirável no combate ao desperdício alimentar e à fome.

A RE-FOOD tem como missão eliminar o desperdício de alimentos e a fome, envolvendo toda comunidade numa causa comum.

É uma organização independente, orientada por cidadãos, 100% voluntária, uma comunidade de caridade eco-humanitária, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos e a fome em cada bairro operando na e para a comunidade, trabalhando sem salários e evitando todo e qualquer custo ou investimentos que não servem a sua missão.

Saiba mais sobre o trabalho desenvolvido pela RE-FOOD no site oficial: https://www.re-food.org/pt

ESTREIA

15 de Março no Teatro Villaret | Quinta

a Sábado 21h30 | Domingo 16h30 |

Preços 16€

Bilhetes à Venda na Ticketline, Fnac, bilheteira do teatro e locais habituais.

