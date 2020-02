Angola: Regresso às Aulas

"Regresso às Aulas" no Candando para atender às necessidades de todos os estudantes

Luanda, 31 de Janeiro - Até 16 de Fevereiro, decorre a campanha de Regresso às Aulas no Candando.

"Volta às Aulas com o Candando"é a campanha da marca que apresenta soluções variadas de material escolar, com novidades, para estudantes de todas as idades e para todos os bolsos.

A educação é um elemento crítico no desenvolvimento do país e é uma ferramenta essencial para a capacitação das futuras gerações na realização das várias e complexas tarefas nos diferentes domínios da vida. Ciente disto, o Candando oferece artigos com preços para todos os bolsos desde os modelos mais básicos aos mais sofisticados e últimas novidades. Ao longo da campanha, a marca tem ainda uma dinâmica de acções promocionais que são autênticas oportunidades de compra. O investimento na educação tem um efeito positivo no futuro, pelo que esta é uma excelente oportunidade para os pais e estudantes.

Para os mais novos, a marca apresenta os principais materiais escolares, desde mochilas, estojos, cadernos, trolleys e lancheiras, com as suas personagens de referência, como a Patrulha Pata, Disney, Vingadores, Spider Man, Frozen, LOL, Lady Bug, Fortnite, Cars, PJ Masks, entre outros.

Para os mais jovens, o destaque vai para a gama exclusiva de mochilas Unkeeper e reconhecidas marcas Replay, NY e O'Neill, PRO.DG, Little Diva, Miss Lemonade, Harry Potter, entre outras.

A par da gama de mochilas e cadernos, encontra-se ainda uma variedade de estojos, dossiers, esferográficas e lápis, e vários outros materiais didáticos, a preços competitivos, bem como as tradicionais batas escolares e livros de exercícios e dicionários.

O Candando é uma empresa de retalho alimentar de capital 100% angolano, que aposta no equilíbrio entre a sofisticação moderna e a autenticidade dos mercados tradicionais, para garantir diariamente uma selecção dos melhores produtos ao melhor preço de mercado e uma experiência de compra diferenciadora.

