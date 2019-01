Um Ano Novo de Resistência e Combate

O ano de 2018 chega ao fim com fortes sinais de alerta à consciência da humanidade, tão assombrosas são as ameaças à sua própria sobrevivência.

São monumentais os perigos de guerra, fascismo, liquidação da soberania de países que lutam para se afirmar como nações independentes e ataques aos direitos sociais.

Em nosso país, vivemos um dos mais difíceis períodos da trajetória histórica da construção nacional. Uma malta reacionária de facínoras tomou o poder por meio da fraude e do engodo. Ávida, prepara o assalto às riquezas nacionais, a opressão dos trabalhadores, a associação do país aos interesses de potentados internacionais espoliadores, dispostos a todos os crimes de lesa-humanidade para realizar seus fins hegemonistas.

O grupo de extrema-direita que assume o poder em Primeiro de Janeiro, imagem e semelhança de classes dominantes reacionárias e instituições estatais decadentes e carcomidas, já demonstrou que investirá sem escrúpulos contra as liberdades políticas para esmagar - se preciso for, a ferro, fogo, fúria e sangue - os sagrados direitos do povo e seus ideais de liberdade, justiça, progresso e paz.

Os nossos votos para o Ano Novo não podem ter outro significado senão o de um juramento de Resistência e Combate pela reconquista da democracia no Brasil e para que se mobilizem todas as inesgotáveis energias do povo brasileiro na senda histórica pela edificação de uma nação livre, soberana, próspera e justa. Sejamos capazes de unir amplas forças por estes elevados objetivos.

A Página da Resistência renova seu compromisso de luta internacionalista contra o imperialismo e as guerras que este engendra, pela paz mundial e o socialismo.

Comunista, a Página da Resistência reitera seu empenho para que o Partido Comunista do Brasil fortaleça-se como partido de combate, mantendo vivo o ideal de construir a nova sociedade da fraternidade humana.

Resistir já é vencer, sabemos que na vastidão do século, como dizia o poeta maior, Castro Alves, há "um drama de treva e luz".

José Reinaldo Carvalho, editor da Página da Resistência

