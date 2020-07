Brasil se aproxima das 100 mil mortes por Covid-19, mas o que reina é a indiferença

(Foto: Agência Brasil)

"É como se estivéssemos anestesiados frente aos números"

O site Our World in Data, que acompanha a pandemia do novo coronavírus em tempo real, aponta que o Brasil está na faixa das mil mortes diárias há seis semanas. Os Estados Unidos permaneceram nessa condição por oito semanas. Nenhum outro país ficou nesse nível por tanto tempo. O Brasil se aproxima das 100 mil mortes e ultrapassou os 2,5 milhões de casos confirmados.



Diante disso, "é como se estivéssemos anestesiados frente ao grande número de mortes", avalia o sociólogo Rodrigo Augusto Prando, da Universidade Mackenzie, ao Estadão desta quinta-feira 30/VII.

"Depois de um período de crise, todos clamam pela volta do normal e, até como sentido de autodefesa, a pessoa para de olhar o número de mortes. Cansadas, tristes, chegam à conclusão de que a vida tem de seguir, daí o termo novo normal. Estamos vivendo a normalidade dentro da anormalidade", completa.

Ao jornal, o filósofo Roberto Romano, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirmou que a pandemia reforça a "tremenda ambivalência" humana. "Temos ao mesmo tempo gestos magnânimos, simpatias e heroísmo, mas também momentos de pequenez, egoísmo, autossatisfação com a maldade, o prazer em fazer o mal. Essa duplicidade depende muito das condições de comunicação, visualidade e proximidade do fato. Se um parente próximo estiver no Boeing que caiu, a reação é de consternação, tristeza e até de revolta. Quando o fato não está no campo visual, de percepção imediata, essa reação se torna cada vez mais tênue".

No caso da pandemia, explica ele, a notícia das mil mortes é apenas um número. "Você não vê aquilo acontecendo, como os destroços de um Boeing, das Torres Gêmeas", completa o filósofo.

Conversa afiada

http://www.patrialatina.com.br/brasil-se-aproxima-das-100-mil-mortes-por-covid-19-mas-o-que-reina-e-a-indiferenca/