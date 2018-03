FARC: Atrás da trilha de Manuel

Atrás da trilha de Manuel

MamaÚ / Segunda-feira 26 de março de 2018

Agência Prensa Rural

Atrás da trilha de Manuel se trata de uma composição de narrativa testemunhal em que confluem vários registros e vozes, a modo de colagem. Nomeamos então o registro histórico, o literário, o artístico, o antropológico e o testemunhal. Cruza todo o texto a criação de poesia sobre uma parte da trajetória de vida de Pedro Antonio Marín: versos livres tecidos a sua voz, que intentam falar sobre sua história, que intentam lhe falar -com esplêndida confiança-, para desenhar o rosto humano de seu ser guerreiro.

A dez anos de sua partida física, dez anos de se fazer a pessoa com suas selvas, rios e montanhas, queremos render homenagem a sua vida e sua memória, para recordar que seu legado, seu pensamento e exemplo de ação continuam vigentes. Para recriar sua humanidade e preencher de entusiasmo as novas gerações que se animam a buscar os passos da luta e da resistência, ainda que o medo morda, nestes tempos de adversidade. Vigente, porque como ele levaremos até as últimas consequências a defesa da vida e da dignidade, na busca irrenunciável da paz justa para o povo.

Manuel

Manuel Marulanda, seiva de grandes raízes e ramagens.

Homem seiva em pele de mestiço rebelde, indômito e bravio.

Homem comunista em pele de campesino,

Batalhador de um e mil combates insurgentes.

Homem altivo com a estatura das nuvens,

Mirada de eclipse e caráter de trovão.

Manuel Marulanda, enamorado de rios e planícies

vales e montanhas

páramos e cordilheiras.

Relâmpago em seu caminhar,

singelo em seu querer.

Implacável e impecável

na defesa da justiça.

Digno legado de primaveras para sua memória,

Que sobrevive hoje

Em tempos de paz.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto