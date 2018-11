OE2019: Aprovada Proposta do PEV para Reforço de 1 200 000 Euros no Apoio às Artes

Neste terceiro dia de votações, em sede de Orçamento do Estado 2019, na especialidade, foi aprovada a proposta do PEV, que propõe um reforço no montante de 1.200.000 para projetos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), destinado concretamente ao apoio às artes.

Este reforço contribuirá para aproximar os valores destinados ao apoio às artes das necessidades do setor, com vista à valorização da criação artística e da fruição das artes no nosso país.

O Partido Ecologista "Os Verdes"