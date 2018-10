Rita Pinheiro e Valdeck Almeida participam de encontro de escritores no Chile

A Garimpeira da Cultura Rita Pinheiro e o articulador cultural Valdeck Almeida de Jesus participam do evento internacional chileno "II Encuentro de Escritores Hispanoamericanos" organizado pela entidade "Abrazo de Escritores y Artistas Hispanoamericanos - AEAH", sob a coordenação da poeta Nancy Arancibia em homenagem a Pablo Neruda. A reunião acontece em Santiago (Chile), entre os dias 7 e 10 de novembro de 2018, com uma vasta programação, incluindo palestras, leituras de poemas, visita a espaços culturais da cidade: Biblioteca Nacional, sede da Casa de la Sociedad de Escritores de Chile e Ilustre Municipalidad de San Bernardo; e finaliza com uma turnê turística noturna à capital chilena.

Participam poetas, escritores, cronistas e artistas da palavra de vinte e um países, dentre eles o Brasil, com dois representantes, Argentina e Estados Unidos. Os participantes vão doar livros para uma biblioteca a ser fundada, cujos nomes dos doadores constarão de uma placa quando da inauguração da entidade.

Valdeck Almeida de Jesus, Embaixador do Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia para o Brasil, fará leitura de poemas e de um artigo sobre a cena poética da periferia de Salvador, bem como doará um exemplar do livro "Poéticas Periféricas: novas vozes da poesia soteropolitana" e "Poesias ao Vento: vinte poemas de amor e uma crônica desesperada", este em português e espanhol.

Rita de Cassia Costa Bacelar Pinheiro, poeta, escritora e bonequeira, fará uma apresentação artístico-literária abordando temas de suas obras e sobre o panorama da poesia sertaneja. Na oportunidade, fará doação de exemplares dos livros "Os poemas que eu não gostaria de escrever, nem você de ler" para compor o acervo da futura biblioteca.

SERVIÇO:

O quê: Abraço de Escritores e Artistas Hispanoamericanos

Quando: 07 a 10 de novembro de 2018

Onde: Santiago, Chile Informações: https://www.facebook.com/Abrazo-de-Escritores-y-Artistas-Hispanoamericanos-201581030441083/

https://galinhapulando.blogspot.com/2018/10/rita-pinheiro-e-valdeck-almeida.html

http://www.iteia.org.br/jornal/rita-pinheiro-e-valdeck-almeida-participam-de-encontro-de-escritores-no-chile

http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=1024&num_release=MLM16CLKE0T8TDFL&ori=V