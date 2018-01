São Vicente: "indústria" de multas de trânsito

Senhor redator:



Escrevo para essa redação com o objetivo de alertar a população para a maneira indiscriminada como a Prefeitura de São Vicente (Secretaria de Transportes, Segurança e Defesa Social) vem multando veículos à entrada da Ponte Pênsil no sentido Praia Grande-São Vicente, sem que as notificações sejam acompanhadas da fotografia do veículo autuado.



Num local em que o trânsito é interrompido para a passagem da fila de veículos que está no outro lado da ponte, é quase impossível que algum motorista venha a passar com o sinal vermelho diante do risco de colidir com o fluxo contrário.



Diante disso, muitos turistas já pensam duas vezes antes de se dirigirem a São Vicente e demais cidades da Baixada Santista, o que vem acarretando prejuízos para o comércio local. Cidade com altos níveis de violência social, poucas indústrias e baixa arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), São Vicente parece que “descobriu” um reforço de caixa com a aplicação de multas de trânsito.



Eis aí um mau exemplo que pode ser imitado por outros municípios, se o Estado não sair em defesa do cidadão. Afinal, entre os princípios basilares do Estado brasileiro, está a função de educar o cidadão, em vez de coagi-lo com multas escorchantes.



ADELTO GONÇALVES

Jornalista (registro profissional MTb nº 10.554-SP)

Doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP)